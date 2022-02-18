Какое российское оружие станет «проблемой» для НАТО в Средиземном море

Недавно Ту-22М3 и истребители МиГ-31К с «Кинжалами» перебросили в Сирию. Самолёты начали патрулирование над нейтральными водами Средиземного моря.

Эксперты особенно отметили вооружение Ту-22М3 и МиГ-31К. Ракета Х-47М2 считается одной из самых мощных тактических баллистических ракет в мире. Она может развивать скорость до 10 Махов и очень маневренная. Отмечается, что эту ракету практически невозможно перехватить. Х-47М2 способна поражать наземные цели и военные корабли с высокой точностью и имеет дальность поражения 2000-3000 километров.

Эксперты пришли к выводу, что ракеты могут быть использованы для закрытия Средиземного моря от западных военных кораблей.