Какое смертельно опасное вещество помогло зародиться жизни на Земле

Какое смертельно опасное вещество помогло зародиться жизни на ЗемлеУчёные полагают, что это мог быть цианид
Несмотря на то что цианид больше известен как смертоносное вещество, пишет автор, он мог способствовать развитию на нашей планете жизни. Обнаружили всё это американские химики из Scripps Research.
Как показывают результаты исследования, цианид мог стать причиной возникновения 4 миллиарда лет назад на Земле первых метаболических реакций. Автор добавляет, что в ходе подобных реакций образуется энергия из пищи и что они необходимы для поддержания жизни.
Перед тем как прийти к такому выводу, группа учёных провела несколько химических реакций. В них вода и углекислый газ смешиваются для образования более сложных соединений, необходимых для жизни. Подобные соединения известны как «обратный цикл трикарбоновых кислот», или «цикл r-TCA».
До этого исследователи уже знали, что цианид присутствует в атмосфере. В результате удалось создать реакции, в ходе которых впоследствии из углекислого газа образовались соединения на основе углерода.
По словам учёных, такое открытие поможет понять, как ещё могла зародиться жизнь и, возможно, придумать новые методы поиска жизни на других планетах.