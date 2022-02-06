Какое смертельно опасное вещество помогло зародиться жизни на Земле

Несмотря на то что цианид больше известен как смертоносное вещество, пишет автор, он мог способствовать развитию на нашей планете жизни. Обнаружили всё это американские химики из Scripps Research.

Как показывают результаты исследования, цианид мог стать причиной возникновения 4 миллиарда лет назад на Земле первых метаболических реакций. Автор добавляет, что в ходе подобных реакций образуется энергия из пищи и что они необходимы для поддержания жизни.