Какое современное оружие изобрели в нацистской Германии

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Какое современное оружие изобрели в нацистской ГерманииВыяснили на YouTube-канале The Infographics Show
Некоторые виды оружия, которое используется в наши дни, были созданы ещё во времена правления Гитлера. О них - в выпуске на канале The Infographics Show.
Несмотря на то что нацистский режим был кровавым, некоторые изобретения этой эпохи используются до сих пор. К примеру, оружие.
- MP43 (позже - STG44). Считается первой штурмовой винтовкой. Она эффективна при стрельбе как на дальнем, так и на близком расстоянии. В будущем значительно повлияет на оружие в целом. Сегодня всё ещё используется (производится в США), при этом именно эта винтовка стала образцом для создания других видов оружия, в том числе советский АК-47.
- V2. Первая баллистическая ракета. Она была мощным оружием, один экземпляр весил 14 тонн. Дальность действия оружия составляла 200 миль (320 км), а скорость, с которой оно врезалось в цель, - до 3500 миль в час (5600 км в час).
- Tiger Tank. Весили танки 54 тонны. Имели броню и орудие, способное наносить серьёзный урон танкам противника (пробивать в них дыры). Данная конструкция всё ещё продолжает оказывать влияние на дизайн современных моделей танков.
- Panzerfaust. Одна из первых противотанковых установок. Она была способна пробить броню тяжёлого танка. В целом данная модель стала образцом для создания будущего противотанкового оружия.
- Зарин. Смертоносный газ. Открытие произошло случайно, когда учёные искали способ уничтожить жуков долгоносиков. В результате они обнаружили газ, действительно способный убить насекомых, но вместе с ними и людей.
- Fritz X. Бомба, которая попадала точно в цель. К примеру, её могли запускать с самолётов.
- Jerrycan. Канистры, которые изобрели в 1937 году для распределения топлива. Изначально они представляли собой стальную лёгкую конструкцию для безопасного перемещения на поле боя. Сейчас подобную модель используют во многих странах мира.
- ZG 1229 Vampir. Прибор ночного видения, представленный в 1939 году. Крепился он прямо на оружие.
- Первитин. Это наркотик, который повышал эффективность солдат. Он позволяет человеку быть быть более внимательным, постоянно чувствовать бодрость и эйфорию. В будущем стали создавать препараты, имеющие аналогичное действие.
- Focke Achgelis FA-61. Был создан в 1937 году. Это прототип сегодняшнего вертолёта. Правда, он не особо был похож на современную модель и имел два винта вместо одного.
Источник: The Infographics Show