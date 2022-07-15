Какое японское блюдо снижает кровяное давление мужчинам после 40

Суномоно готовится очень легко. По сути состоит из огурцов и заправки из уксуса и соевого соуса. Учёные отметили, что преимущества уксуса для здоровья давно были хорошо известны. Предыдущие исследования показали, что люди, выпивающие 30 мл уксуса в день, имели более низкое кровяное давление, а также теряли вес.

Учёные набрали 1498 мужчин и женщин старше 40 лет, которые прошли скрининг на гипертонию или другие заболевания. Оказалось, что мужчины, которые обычно не ели суномоно, имели значительно более высокое кровяное давление. А вот употребление салата в пищу — по крайней мере, ежемесячно — коррелирует с более низким средним артериальным давлением среди мужчин, даже с поправкой на возраст, ИМТ, историю курения и потребление алкоголя.

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