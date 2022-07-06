Какого цвета на самом деле зеркала

Однако в действительности зеркала не идеальны. ZME Science отмечает, что многие из них зелёный отражают сильнее, чем другие цвета. Связано это с тем, что нижний слой у них состоит из кварцевого стекла, а атомы этого стекла способны отражать волны зелёного цвета сильнее остальных.

Когда свет попадает на предмет, этот свет или отражается, или поглощается, или проходит через объект. Благодаря тому, что зеркала очень гладкие, они могут отражать свет и при этом не рассеивать его.