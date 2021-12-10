Какой будет гарнитура Apple для виртуальной реальности

По словам Куо, вес гарнитуры составит 300-400 граммов. Получится довольно лёгкое устройство. В основе очков виртуальной реальности будет лежать фирменный процессор Apple M1.

Сообщается также, что гарнитура будет распознавать жесты рук пользователя для навигации по пользовательскому интерфейсу. Поэтому она будет оснащена некоторым продвинутым оборудованием для отслеживания. Аналитик считает, что Apple будет использовать комбинацию датчика ToF и световых датчиков. Сенсоры ToF помогут снизить задержку и улучшат поле зрения гарнитуры.

По информации внутренних источников, Apple уже работает над второй версией устройства, которая, вероятно, будет даже легче первой. Это говорит о том, что компания близка к запуску оригинальной версии.