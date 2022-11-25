Какой будет Москва через 100 лет. Нейросеть показала

13:11, 25 ноября 2022
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Какой будет Москва через 100 лет. Нейросеть показалаВыставку изображений можно посмотреть и вживую
В Музее Транспорта Москвы новая уличная выставка — «Вокруг Москва-Сити». Плакаты для неё сгенерированы нейросетью.
Фото: Музей Транспорта Москвы
Выставка показывает возможное будущее основных транспортных объектов, окружающих деловой комплекс: Третьего транспортного кольца, Дорогомиловского тоннеля, моста Багратион, станции МЦК Деловой центр и других. Это фантазия на тему того, как они могут измениться в ближайшие 100 лет.
Например, станция метро «Международная» может стать «Межпланетной». Там могут расположиться стоянки для воздушных «автобусов» и такси, грузовых и прогулочных аэростатов и дирижаблей
Источник фото:Музей Транспорта Москвы
Источник:Музей Транспорта Москвы
Автор:Ксения МурашеваТеги: