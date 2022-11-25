Какой будет Москва через 100 лет. Нейросеть показала

Выставка показывает возможное будущее основных транспортных объектов, окружающих деловой комплекс: Третьего транспортного кольца, Дорогомиловского тоннеля, моста Багратион, станции МЦК Деловой центр и других. Это фантазия на тему того, как они могут измениться в ближайшие 100 лет.