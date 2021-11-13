Какой будет новейшая зенитная ракетная система С-550

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Какой будет новейшая зенитная ракетная система С-550Она создана на базе С-500
Недавно стало известно, что в России работают над зенитной ракетной системой С-550. Теперь СМИ раскрыли некоторые её особенности.
Как пишет «Российская газета», система С-550 станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны. Она будет построена на основе С-500 «Прометей».
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, С-550 сможет «видеть» весь комплекс современных целей, в том числе стелс-технику и гиперзвуковую.
Отмечается также, что возможности С-550 по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности и средств космического нападения будут выше, чем у С-400, С-500 и даже американских систем THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB.
Когда российская армия начнёт получать на вооружение С-550, пока неясно.
Источник: Российская газета