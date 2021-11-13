Какой будет новейшая зенитная ракетная система С-550

Как пишет «Российская газета», система С-550 станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны. Она будет построена на основе С-500 «Прометей».

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, С-550 сможет «видеть» весь комплекс современных целей, в том числе стелс-технику и гиперзвуковую.

Отмечается также, что возможности С-550 по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности и средств космического нападения будут выше, чем у С-400, С-500 и даже американских систем THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB.

Когда российская армия начнёт получать на вооружение С-550, пока неясно.