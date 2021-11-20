Какой будет технология Wi-Fi следующего поколения

Согласно заявлению MediaTek, Wi-Fi 7 будет в 2,4 раза быстрее, чем существующий стандарт Wi-Fi 6, а также будет иметь меньшую задержку. Напомним, максимальная пропускная способность Wi-Fi 6 в многоканальном режиме составляет 9,6 Гбит/с.

От сниженной задержки могут выиграть в первую очередь облачные игры. Хотя у многих геймеров нет проблем с пропускной способностью для игр в разрешении 1080p, задержка остаётся проблемой. Wi-Fi будет способен её решить.

Пока неясно, какое именно устройство первым получит поддержку нового стандарта.