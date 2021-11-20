Какой будет технология Wi-Fi следующего поколения

Наука и технологии
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Какой будет технология Wi-Fi следующего поколенияWi-Fi 7
Компания MediaTek анонсировала, что они продемонстрирует устройство с поддержкой Wi-Fi 7 на выставке CES 2022. Она не раскрыла все подробности о технологии, но о некоторых особенностях сообщила.
Согласно заявлению MediaTek, Wi-Fi 7 будет в 2,4 раза быстрее, чем существующий стандарт Wi-Fi 6, а также будет иметь меньшую задержку. Напомним, максимальная пропускная способность Wi-Fi 6 в многоканальном режиме составляет 9,6 Гбит/с.
От сниженной задержки могут выиграть в первую очередь облачные игры. Хотя у многих геймеров нет проблем с пропускной способностью для игр в разрешении 1080p, задержка остаётся проблемой. Wi-Fi будет способен её решить.
Пока неясно, какое именно устройство первым получит поддержку нового стандарта.
Источник: Notebookcheck