Какой цвет не видят некоторые пауки

При этом S. barbipes, как и многие другие пауки-скакуны, имеет яркую окраску. Самец у этого вида раскрашен вкраплениями насыщенного ярко-красного цвета. Обычно яркие элементы в окраске используются для коммуникации: для демонстрации угрозы, например. Но пауки даже не могут видеть красный цвет, что делает их раскраску загадочной.

Исследователи изучили 30 самцов и 7 самок пауков S. barbipes. Их убивали путём удушения углекислым газом, а глаза вырезали, чтобы изучить фоторецепторы. Используя микроспектрофотометрию, учёные идентифицировала фоторецепторы для ультрафиолетовых, синих и зелёных длин волн в сетчатке пауков. Красного же среди них не было. Учёные предположили, что красный и чёрный цвета воспринимаются этими пауками одинаково или почти одинаково.