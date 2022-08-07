Какой хитростью обезьяны добиваются сочувствия у сородичей

Исследователи наблюдали за поведением более чем сорока бонобо в приюте Демократической Республике Конго. Учёные увидели, что обезьяны, подвергшиеся атаке сородичей, демонстрируют стрессовое состояние. Они начинают имитировать плач детёныша — они надувают губы, хнычут или даже впадают в истерику. В такие моменты другие бонобо начинают их утешать.

Позже учёные поняли, что взрослые бонобо менее склонны повторно нападать на сородича, если после такого инцидента тот «расплакался как ребёнок». То есть обезьяны могут сознательно контролировать эмоции, чтобы добиваться своих целей.