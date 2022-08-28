Какой кофе крепче, а какой — полезнее

Если говорить о концентрации кофеина, то эспрессо вырывается вперёд по этому показателю. В таком кофе может содержаться до 4,2 мг/мл. Это примерно в три раза выше, чем при использовании других методов, таких как холодное заваривание. Кофе заваренный в аэропрессе содержит примерно вполовину меньше кофеина.

Однако поскольку много эспрессо вам не подадут, наибольшую дозу кофеина на порцию вам обеспечит колд брю. При этом содержание кофеина объясняет лишь небольшую часть крепости кофе. В напитке есть тысячи соединений, которые вносят свой вклад в аромат и вкус. Ещё больше усложняет ситуацию то, что рецепторы горького вкуса сильно различаются у разных людей из-за генетики и опыта. Это означает, что одни и те же образцы кофе могут вызывать у разных потребителей различное восприятие их горечи и крепости.

Если же говорить о пользе, то некоторые исследования показали, что потребление фильтра связано с более хорошим состоянием сердца и сосудов у пожилых людей.