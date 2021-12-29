Какой паразит продляет жизнь насекомым

Муравьи-рабочие находят помёт дятлов, заражённый яйцами паразитов, затем выбирают из него съедобные части и кормят ими молодых. В результате яйца паразитов созревают внутри тела муравьёв, затем из этих яиц вылупляются черви, а после этого хозяин паразита перестаёт расти.

Благодаря этому, когда в стволе муравьёв обнаруживает дятел, он съедает именно этих заражённых муравьёв, поскольку те не способны быстро среагировать. В результате в желудке птицы оказываются и черви-паразиты, и муравьи.

А живут дольше заражённые муравьи из-за того, что в их организме изменяется метаболизм.