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Какой паразит продляет жизнь насекомым

Рассказывается на «Хабре»
Оказывается, существует паразит, который даёт возможность его хозяину жить в три-пять раз дольше. Подробнее об этом - в блоге компании ITSOFT.
Какой паразит продляет жизнь насекомым

Как утверждает автор, в три-пять раз дольше благодаря ленточным червям Anomotaenia brevis способны жить древесные муравьи Temnothorax nylanderi. При этом сами муравьи в итоге становятся паразитами среди сородичей.

При этом муравьи - это не конечные хозяева для паразитов Anomotaenia brevis. Их жизненный цикл начинается и заканчивается в желудочно-кишечном тракте лесных дятлов.

Какой паразит продляет жизнь насекомым

Муравьи-рабочие находят помёт дятлов, заражённый яйцами паразитов, затем выбирают из него съедобные части и кормят ими молодых. В результате яйца паразитов созревают внутри тела муравьёв, затем из этих яиц вылупляются черви, а после этого хозяин паразита перестаёт расти.

Благодаря этому, когда в стволе муравьёв обнаруживает дятел, он съедает именно этих заражённых муравьёв, поскольку те не способны быстро среагировать. В результате в желудке птицы оказываются и черви-паразиты, и муравьи.

А живут дольше заражённые муравьи из-за того, что в их организме изменяется метаболизм.

Источник: Хабр
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