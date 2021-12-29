Какой паразит продляет жизнь насекомым

Какой паразит продляет жизнь насекомымРассказывается на «Хабре»
Как утверждает автор, в три-пять раз дольше благодаря ленточным червям Anomotaenia brevis способны жить древесные муравьи Temnothorax nylanderi. При этом сами муравьи в итоге становятся паразитами среди сородичей.
При этом муравьи - это не конечные хозяева для паразитов Anomotaenia brevis. Их жизненный цикл начинается и заканчивается в желудочно-кишечном тракте лесных дятлов.
Муравьи-рабочие находят помёт дятлов, заражённый яйцами паразитов, затем выбирают из него съедобные части и кормят ими молодых. В результате яйца паразитов созревают внутри тела муравьёв, затем из этих яиц вылупляются черви, а после этого хозяин паразита перестаёт расти.
Благодаря этому, когда в стволе муравьёв обнаруживает дятел, он съедает именно этих заражённых муравьёв, поскольку те не способны быстро среагировать. В результате в желудке птицы оказываются и черви-паразиты, и муравьи.
А живут дольше заражённые муравьи из-за того, что в их организме изменяется метаболизм.