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Какой паук внешне похож на фекалии и как это ему помогает в охоте

Его название - Celaenia excavata
У некоторых животных есть способность к мимикрии, то есть они могут буквально сливаться с окружающей средой. Так и с пауком-птицеедом Celaenia excavata, только он может принимать вид фекалий. Для чего ему это нужно и как он охотится - в статье британского издания BBC Science Focus Magazine.
Какой паук внешне похож на фекалии и как это ему помогает в охоте

По словам автора, способность притворяться фекалиями спасает пауку Celaenia excavata жизнь. Вообще этот паук живёт в Новой Зеландии и Австралии. Он среднего размера, а тело у него - с чёрными, белыми, коричневыми пятнами. При этом когда он прижимает ноги к телу, то становится похож на фекалии. Именно поэтому птицы даже не рассматривают его как возможный источник пищи.

Но это ещё не всё. Охотится паук в ночное время - после захода солнца.

Какой паук внешне похож на фекалии и как это ему помогает в охоте

Во время охоты паук свисает с дерева вверх ногами, вытягивает передние лапки и испускает особый запах. Этот запах похож на феромон, который самки газонной совки (насекомое) выделяют для привлечения самцов. В итоге эти мотыльки-самцы прилетают на «зов», а Celaenia excavata их ловит и ест либо заворачивает в паутину.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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