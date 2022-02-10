Какой паук внешне похож на фекалии и как это ему помогает в охоте

Какой паук внешне похож на фекалии и как это ему помогает в охотеЕго название - Celaenia excavata
По словам автора, способность притворяться фекалиями спасает пауку Celaenia excavata жизнь. Вообще этот паук живёт в Новой Зеландии и Австралии. Он среднего размера, а тело у него - с чёрными, белыми, коричневыми пятнами. При этом когда он прижимает ноги к телу, то становится похож на фекалии. Именно поэтому птицы даже не рассматривают его как возможный источник пищи.
Но это ещё не всё. Охотится паук в ночное время - после захода солнца.
Во время охоты паук свисает с дерева вверх ногами, вытягивает передние лапки и испускает особый запах. Этот запах похож на феромон, который самки газонной совки (насекомое) выделяют для привлечения самцов. В итоге эти мотыльки-самцы прилетают на «зов», а Celaenia excavata их ловит и ест либо заворачивает в паутину.