Какой прибор показывает правильную скорость автомобиля: навигатор или спидометр?

По мнению пользователя портала iXBT.com, основным прибором, на который в плане скорости опирается водитель, должен быть спидометр. Если же установить ещё и другие устройства, то они, скорее всего, будут расположены неудобно и будут отвлекать.

При этом показания на спидометре и таких приборах, как навигатор или видеорегистратор, могут расходиться даже на низкой скорости.

В действительности же каждый спидометр показывает не совсем верную скорость. Причём «привирает» он в сторону её увеличения. Объясняется это особенностью создания автомобиля на заводе. Кроме того, всё это зафиксировано в международных требованиях - в ЕЭК ООН №39 (в РФ - ГОСТ 12936-2017).