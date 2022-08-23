Какой прибор показывает правильную скорость автомобиля: навигатор или спидометр?И почему значения на этих устройствах разные
По мнению пользователя портала iXBT.com, основным прибором, на который в плане скорости опирается водитель, должен быть спидометр. Если же установить ещё и другие устройства, то они, скорее всего, будут расположены неудобно и будут отвлекать.
При этом показания на спидометре и таких приборах, как навигатор или видеорегистратор, могут расходиться даже на низкой скорости.
В действительности же каждый спидометр показывает не совсем верную скорость. Причём «привирает» он в сторону её увеличения. Объясняется это особенностью создания автомобиля на заводе. Кроме того, всё это зафиксировано в международных требованиях - в ЕЭК ООН №39 (в РФ - ГОСТ 12936-2017).
Спидометр показывает вам скорость, которая снята с датчиков, установленных на оси ведущего колеса либо вала коробки. Также может исказить показания установленная нештатная резина.
При этом видеорегистраторы и навигаторы определяют скорость совсем по-другому. Поскольку работают они на GPS или ГЛОНАСС, то скорость определяется по спутникам и их количеству. Но всё же нельзя сказать, что показатели скорости, полученные при помощи систем навигации, - идеально точные.
Всё же при этом лучше опираться на скорость с навигатора. Объясняет это автор статьи тем, что этот прибор показывает скорость, которая снята по спутникам, и не ограничен в своих возможностях, как спидометр.