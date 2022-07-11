Какой процент посылок Почта России доставляет невредимыми

В среднем Почта России перевозит по 7,5 млн посылок в месяц. Если в 2019 году процент сохранности почтовых отправлений составлял 99,9985%, то в 2020 — уже 99,9989%, а в 2021 — 99,9993%. У Почты Японии этот показатель равен 99,99999%.

В Посте России также рассказали, что в 2022 году были выделены средства для модернизации и переоснащения отделений почты — 5 млрд из федерального бюджета. До 2025 года надеются отремонтировать 25 тысяч почтовых отделений по всей стране.