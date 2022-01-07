Какой продукт снижает уровень холестерина и полезен для кишечника

Предыдущие исследования показали, что употребление в пищу определённых фруктов, таких как яблоки и виноград, может улучшать состояние кровеносных сосудов, поскольку они содержат полифенолы, являющиеся антиоксидантами. Употребление таких фруктов также снижает уровень сахара в крови и артериальное давление.

Авторы нового исследования кормили добровольцев виноградным порошком в течение четырёх недель. Участники съедали 46 граммов порошка каждый день, что эквивалентно двум порциям винограда. Исследователи собирали образцы стула, крови и мочи у добровольцев во время эксперимента.

Оказалось, что после четырёх недель употребления виноградного порошка у всех добровольцев увеличилось разнообразие кишечного биома. Предыдущие исследования показали, что увеличение разнообразия биома кишечника, как правило, связано с сильной иммунной системой. Исследователи также обнаружили снижение общего уровня холестерина на 6,1%. Улучшились и другие показатели.