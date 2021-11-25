Какой продукт укрепит ваше сердце и очистит организм

По словам диетолога, укроп не только восполняет дефицит витаминов и микроэлементов, но и благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, он обладает сосудорасширяющим действием и укрепляет сосудистую стенку. К тому же, диетолог считает, что укроп идеально подходит для очищения организма от шлаков, так как он выводит желчь из организма и обеспечивает послабление кишечника.