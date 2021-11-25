Какой продукт укрепит ваше сердце и очистит организм

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Какой продукт укрепит ваше сердце и очистит организмИ вы его прекрасно знаете
Павел Терехов, тренер-диетолог, рассказал россиянам, чем же именно полезен укроп. Он раскрыл, источником каких витаминов и микроэлементов это растение является.
В нем содержится множество витаминов, бета-каротин, фолиевая кислота и другие полезные соединения, по словам Терехова. Он отметил, что укроп широко используется в кулинарии.
Ни один стол не обходится без этого продукта: супы, пюре, салаты, маринады — список бесконечен
Павел Терехов
Тренер-диетолог
По словам диетолога, укроп не только восполняет дефицит витаминов и микроэлементов, но и благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, он обладает сосудорасширяющим действием и укрепляет сосудистую стенку. К тому же, диетолог считает, что укроп идеально подходит для очищения организма от шлаков, так как он выводит желчь из организма и обеспечивает послабление кишечника.
Источник: РИА спорт