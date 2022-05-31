Какой российский интернет-магазин лучше? Составлен рейтинг

TelecomDaily узнали уровень удовлетворённости пользователей результатами поисковой выдачи в интернет-магазинах. Респонденты должны были оценить пять первых товаров, которые предлагает каждая площадка в ответ на тестовый запрос. Они выбирали из вариантов: товар полностью соответствует запросу; товар может заменить товар из запроса; дополнение к товару из запроса; товар не соответствует запросу.

В целом, на всех сайтах в 75,6% случаев поиск показал именно тот товар, который был нужен. Но наиболее высокое качество поиска оказалось у Яндекс.Маркета (87,7%). На втором месте стоит Wildberries (82,4%), а на третьем — Ozon (80,5%).

Отмечается, что у Wildberries хуже, чем у других, работают рекомендации похожих товаров. А вот Ozon реже остальных показывает в выдаче товары, точно соответствующие запросу.