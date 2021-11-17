Какой российский самолёт «наводил ужас» на страны НАТО

Перевод материала Popular Mechanics предоставила «Российская газета». Авторы пишут, что в августе 1967 года американская разведка смогла заполучить чёткие фотографии сверхскоростного самолёта, разработанного в конструкторском бюро Микояна и Гуревича. Машине присвоили кодовое название Foxbat. Эксперты заинтересовались крыльями и двигателями истребителя. Отмечается, что МиГ-25 смог установить 29 мировых рекордов, в том числе рекорд высоты полёта для самолётов с реактивными двигателями — 37 650 метров.

Авторы написали, что «призрак Foxbat» заставил США сделать F-15 более быстрым и манёвренным. Отмечается, что американское правительство было напугано угрозой того, что СССР выпустит не имеющий аналогов истребитель. США и НАТО были обеспокоены полётами МиГ-25 на Ближнем Востоке в 1971-1972 годах.