Какой самый эффективный способ сэкономить на электричестве в квартире

Приборы, позволяющие экономить энергию. Среди таких устройств - Energy Saver, SmartBox и пр. Производители утверждают, что они дают возможность сэкономить до 30-35 процентов электричества. Но в действительности никакой пользы от этого всего нет. Светодиодные лампы. Это тот способ экономии электричества, который действительно хорошо работает. Известно, что светодиодным лампам нужно на 80 процентов меньше электричества, чем обычным. Из других плюсов подобных ламп - приятный свет, отсутствие нагрева во время работы, качество сборки, более длительная работа (если нет частых перепадов напряжения, то светодиодная лампа будет светить до 30 раз больше по сравнению с обычной).

Что касается конкретных замеров, то для сравнения автор статьи взял лампы OSRAM (лампа накаливания, 44 руб.) и Икеа Риэт (светодиодная лампа, 399 руб.). Получается, что за один час работы OSRAM при тарифе 1 кВт = 5,43 руб. вы будут платить 40 копеек, а Икеа Риэт - 7 копеек.

Показатели потребляемой энергии за один год при работе каждый день по 8 часов этих ламп будут следующими: 219 кВт у OSRAM и 37,96 кВт у Икеа Риэт. Заплатить за это время (то есть за год) вам придётся со светодиодной лампой 206,12 руб., с лампой накаливания - 1189, 7 руб. Выходит, что экономия составит 983,53 рубля в год. И это только от одной лампочки. Если же заменить все лампы в квартире на светодиодные, то экономия будет ещё больше.

Кроме того, «жить» светодиодная лампочка будет целых пять лет.