Какой станет российская медицина в ближайшем будущем

Какой станет российская медицина в ближайшем будущемИтоги сессии «Медицина и человек будущего в квантовом мире: фантастика или реальность?»
14 июля в рамках Форума будущих технология состоялась сессия «Медицина и человек будущего в квантовом мире: фантастика или реальность?». Дискуссия была посвящена развитию технологий и инноваций, необходимых для современной медицины. Модератором сессии выступил Всеволод Белоусов, генеральный директор ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Федерального медико-биологического агентства России.
Участники обсудили неиспользованный потенциал медицинских данных в приложениях искусственного интеллекта (ИИ). Виктор Гомболевский из Института искусственного интеллекта (AIRI) подчеркнул, что в настоящее время около 97% медицинских данных остаются неиспользованными, что подчеркивает важность повышения универсальности и интерпретируемости результатов ИИ.
Глеб Сухоруков из Сколковского института науки и технологий и Лондонского университета Королевы Марии Глеб рассказал о возможностях и ограничениях многофункциональных датчиков, систем доставки лекарств и имплантатов. Он также обратил внимание на активное использование квантовых технологий для повышения чувствительности анализа в клетках и тканях.
Роман Иванов, директор Научного центра трансляционной медицины, проректор по научно-технологическому развитию Научно-технологического университета «Сириус», поделился информацией о современных достижениях и перспективах. Интеграция медицинской и генетической информации в онкологии, по мнению Иванова, может произвести революцию в лечении рака и биомедицинских исследованиях в России.
Дмитрий Кудлай, заместитель гендиректора АО «Генериум», обсудил возможности и перспективы тканевой и клеточной инженерии в контексте регенеративной и персонализированной медицины.
Игорь Бондарь, директор проекта «Нейрокампус 2030» РНИМУ им. Н.И. Пирогова, подчеркнул потенциальную роль квантовых вычислений в создании цифровых двойников мозга. Он объяснил необходимость оцифровки нервных систем для тестирования клеточных технологий и новых лекарств, подчеркнув при этом существующие ограничения, связанные с вычислительной мощностью.
Максим Острась из QLU выделил области, в которых квантовые технологии могут наиболее эффективно пересекаться с медициной, включая квантовые сенсоры, вычислительную фармакологию и постквантовую криптографию при работе с персональными медицинскими данными.
Александр Фертман из Фонда «Сколково» отметил способность квантовых сенсоров изучать человеческий организм на различных уровнях - от внутриклеточных процессов до функционирования целых органов.
Анатолий Браверман, гендиректор АО «РВК», первый заместитель гендиректора РФПИ, привел примеры успешных инвестиций в биомедицинские проекты.
Татьяна Семенова, заместитель министра здравоохранения РФ, завершила заседание, затронув регуляторные, экономические и этические аспекты современных и будущих биомедицинских технологий.
Форум технологий будущего проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году, организуется Фондом Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук. Соорганизаторами выступают РЖД и Росатом. Генеральный партнер -- Сбер