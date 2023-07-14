Какой станет российская медицина в ближайшем будущем

Участники обсудили неиспользованный потенциал медицинских данных в приложениях искусственного интеллекта (ИИ). Виктор Гомболевский из Института искусственного интеллекта (AIRI) подчеркнул, что в настоящее время около 97% медицинских данных остаются неиспользованными, что подчеркивает важность повышения универсальности и интерпретируемости результатов ИИ.

Глеб Сухоруков из Сколковского института науки и технологий и Лондонского университета Королевы Марии Глеб рассказал о возможностях и ограничениях многофункциональных датчиков, систем доставки лекарств и имплантатов. Он также обратил внимание на активное использование квантовых технологий для повышения чувствительности анализа в клетках и тканях.