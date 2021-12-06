Какой танк победит в прямом столкновении: российский Т-90М или американский Abrams

Как пишет автор National Interest, по функциональности Т-90М соответствует западным аналогам. У танка есть современная система динамической защиты «Реликт» с противокумулятивной защитой под башней и в задней части машины. Кроме того, Т-90М обладает улучшенной модификацией пушки 2А46 и 12,7-миллиметровым пулемётом.

У M1A2 SEP v3 тоже стоит улучшенная броня, а вот орудие не получило существенных изменений. При этом арсенал танка пополнился снарядами HE MPAT и M829A4 APFSDS.

Автор отмечает, что преимущество российского танка — способность вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами. Ещё он легче американского, то есть более мобильный. Однако эти преимущества нивелируются тем, что оборудование M1A2 позволит экипажу раньше обнаружить противника. В то же самое время точность стрельбы и возможность пробить вражескую броню будет примерно одинаковой.

Кто же победит? Это зависит только от профессионализма экипажа.