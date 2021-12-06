Какой танк, участвующий во Второй мировой, считается лучшим: мнение военного эксперта

Джеймс Холланд, ведущий программы «Мегаструктуры нацистов» и военный эксперт, считает, что во время Второй мировой лучше всего себя показал «Шерман М4». Несмотря на небольшие габариты, он был довольно быстрым, не очень тяжёлым, его легко можно было массово производить.

Кроме того, во время войны именно танк «Шерман» чаще всего применяли в войсках западных союзников. К тому же, по мысли инженеров, он и должен был быть лёгким, быстрым, мобильным, простым в управлении. Задуман он был для оказания давления на пехоту, а не для атаки немецких танков. Хотя, конечно, мощность пушки (75-миллиметровая пушка М3) и брони оставляла желать лучшего. Основным достоинством подобных моделей в период Второй мировой было, вероятно, их количество: две трети всех американских танков составляли именно «Шерманы».