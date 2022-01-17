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Какой тест эффективнее всего определяет заражение «Омикроном»Выяснили учёные
Учёные из ЮАР узнали, как усовершенствовать тест на определение штамма «Омикрон» коронавируса. Оказалось, что нужно брать мазок для ПЦР-теста не из носоглотки, а просто из слюны.
Учёные выяснили, что если проводить тестирование на основе мазка из носа, в 14% случаев «Омикрон» обнаружить не удаётся. Исследователи пришли к такому выводу, изучив данные 382 пациентов в больнице Кейптауна. У каждого испытуемого брали мазки из носоглотки и образцы слюны.
Для штамма «Дельта» коронавирус в слюне обнаруживался только в 71% случаев, а в носоглотке — в 100%. Для «Омикрона» ситуация была обратная: из носоглотки — в 86%, из слюны — в 100%.
Учёные предположили, что это может объясняться тем, что распространение «Омикрона» с каплями слюны происходит эффективнее. То есть вирус перебрался в слюну и стал заразнее.
Интересно, что в России одно из правил взятия биоматериала для ПЦР-тестирования на COVID-19 запрещает собирать слюну.
Источник: Известия