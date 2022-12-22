Какой тип ходьбы обеспечит вам большее сжигание калорий

Рождественский выпуск научного журнала BMJ обычно более легкомысленный, хотя журнал утверждает, что публикуемые в нем статьи по-прежнему "придерживаются тех же высоких стандартов новизны, методологической строгости, прозрачности отчетности и читабельности, которые применяются в обычном выпуске".

Для своего исследования ученые взяли 13 здоровых взрослых в возрасте от 22 до 71 года. Все испытуемые носили портативные системы измерения метаболизма для измерения поглощения кислорода, энергозатрат и интенсивности упражнений.

Результаты: Как для мужчин, так и для женщин ходьба Тибэга приводила к значительно большим затратам энергии - примерно в 2,5 раза больше, чем обычная ходьба. Фактически, ходьба по Тибэгу показала энергоемкость, соответствующую энергичной интенсивной физической нагрузке.