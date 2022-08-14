Какой толщины слой песка в пустыне

Какой толщины слой песка в пустынеВсё зависит от особенностей местности
Возраст пустынь может составлять до десятков миллионов лет. Пространства, которые в пустыне заполняются песками, называются эргами. Но какова в таких эргах может быть толщина песка?
На самом деле это зависит от особенностей конкретной местности. К примеру, в Сахаре есть территории, где толщина слоя песка равняется всего 1-5 см (песчаный щит Селима).
В некоторых частях Сахары, наоборот, песок может уходить на глубину до 21-43 метров или даже до 300 и более метров. В среднем же считается, что в Сахаре толщина песка составляет 3,6 метра.
В пустыне Симпсон, которая находится в Австралии, толщина песка - не более одного метра, а в самой древней на планете пустыне (Намиба) этот показатель может составлять даже 380 метров.
Вообще самые большие значения толщины песка получаются, если измерять её с дюн. Самой высокой дюной специалисты считают Федерико Кирбус (Аргентина, 1230 метров), за ней идёт Серро-Бланко (Перу, 1176 метров).