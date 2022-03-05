Какой витамин может привести к раку простаты

Витамин Е помогает поддерживать здоровье кожи и глаз, а также укрепляет естественную защиту организма от болезней и инфекций. Большинство людей способны получать необходимое количество витамина Е через свой рацион питания, и все больше фактов говорят о том, что это гораздо более безопасный подход.

В 2001 году было начато исследование, в котором участвовало 36 000 здоровых добровольцев среднего возраста. Они были разделены на четыре группы.

Каждый мужчина принимал в день: 400 международных единиц витамина Е плюс 200 микрограммов селена, либо витамин Е плюс плацебо, либо селен плюс плацебо или два плацебо. Ни мужчины, ни их врачи не знали, кто что принимает. Однако исследование было прекращено на три года раньше, потому что ни витамин Е, ни селен не приносили никакой пользы, и были смутные признаки того, что они могут нанести вред.

Отчет 2014 года, опубликованный в журнале Национального института рака, дал дальнейшие разъяснения. Группа исследователей изучила почти 5 000 добровольцев из группы SELECT, которые прислали обрезки ногтей на ногах. Исследование показало, что прием одного лишь витамина Е повышает риск развития рака простаты высокой степени тяжести, но только у тех мужчин, которые начали исследование с низким уровнем селена.

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