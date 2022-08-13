Какой витамин уменьшает симптомы депрессии

Предыдущие работы по этому вопросу выявляли связь между депрессией и дефицитом витамина D, однако эти исследования не считались достаточно убедительными. В Университете Восточной Финляндии сообщили о самом большом исследовании на эту тему, новый метаанализ объединил данные 41 работы по этой теме. В анализе участвовали финские, австралийские и американские исследователи, статью опубликовали в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Специалисты изучали эффективность витамина D в облегчении симптомов депрессии у взрослых. Это проверяли с помощью плацебо-контролируемых исследований с различными группами людей.

Результаты показали, что добавки витамина D более эффективно облегчают симптомы депрессии по сравнению с плацебо. Специалисты давали испытуемым разное количество витамина, в среднем люди получали по 50-100 микрограммов в день.

При этом ведущий автор исследования, докторант Туомас Микола отметил, что достоверность этих данных всё ещё может вызывать сомнения из-за неоднородности групп испытуемых, а также из-за возможной предвзятости, связанной с большим количеством исследований. Специалист считает, что эти результаты станут стимулом к новым клиническим испытаниям высокого уровня.

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