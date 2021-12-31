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Какой военный ответ способна дать Россия Западу, если договор о гарантиях безопасности не будет подписан

Всего шесть вариантов
По словам президента России Владимира Путина, если НАТО и США будут тянуть с ответом по поводу договора о гарантиях безопасности, то будут осуществлены некоторые военно-технические действия. Их перечислило издание «Лайф».
Какой военный ответ способна дать Россия Западу, если договор о гарантиях безопасности не будет подписан

В январе 2022 года представители США и РФ встретятся на переговорах о гарантиях безопасности три раза. Если же договориться не получится, то Россия может принять следующие меры.

  1. Создание бесполётной зоны над Донбассом. Организовано будет подобное при помощи радиоэлектронной борьбы.
  1. Отработка по позициям, с которых регулярно обстреливают жителей ДНР и ЛНР. В ответ на действия американцев, которые даже в процессе переговоров продолжают поставлять вооружение на Украину, обучать военных, придётся применить силовой метод. Так утверждает военный эксперт Алексей Леонков.
  1. Признание донбасских республик Сирией, Южной Осетией и Абхазией. По мнению политолога Марата Баширова, этот ход поможет России взаимодействовать с Донбассом через Сирию.
Какой военный ответ способна дать Россия Западу, если договор о гарантиях безопасности не будет подписан
  1. Создание союза Китая и России. При этом странами уже была подписана дорожная карта военного сотрудничества.
  1. Отказ России от уступок США. Несмотря на то что в США предложили нанести ядерный удар по РФ, военный эксперт Алексей Леонков уверен, что опасаться этого не стоит. Прежде всего, сейчас в Штатах недостаточное количество ядерного оружия. Кроме того, если власти Америки решат использовать множество «Минитменов-3», то это может навредить самой стране.
  1. Размещение ядерного оружия в Калининграде, Минске, на Кубе. По мнению публициста Бориса Рожина, это приведёт к ситуации, похожей на Карибский кризис. А затем будут сформированы правила новой холодной войны.
Источник: Лайф
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