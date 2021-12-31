Какой военный ответ способна дать Россия Западу, если договор о гарантиях безопасности не будет подписан

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Какой военный ответ способна дать Россия Западу, если договор о гарантиях безопасности не будет подписанВсего шесть вариантов
По словам президента России Владимира Путина, если НАТО и США будут тянуть с ответом по поводу договора о гарантиях безопасности, то будут осуществлены некоторые военно-технические действия. Их перечислило издание «Лайф».
В январе 2022 года представители США и РФ встретятся на переговорах о гарантиях безопасности три раза. Если же договориться не получится, то Россия может принять следующие меры.
- Создание бесполётной зоны над Донбассом. Организовано будет подобное при помощи радиоэлектронной борьбы.
- Отработка по позициям, с которых регулярно обстреливают жителей ДНР и ЛНР. В ответ на действия американцев, которые даже в процессе переговоров продолжают поставлять вооружение на Украину, обучать военных, придётся применить силовой метод. Так утверждает военный эксперт Алексей Леонков.
- Признание донбасских республик Сирией, Южной Осетией и Абхазией. По мнению политолога Марата Баширова, этот ход поможет России взаимодействовать с Донбассом через Сирию.
- Создание союза Китая и России. При этом странами уже была подписана дорожная карта военного сотрудничества.
- Отказ России от уступок США. Несмотря на то что в США предложили нанести ядерный удар по РФ, военный эксперт Алексей Леонков уверен, что опасаться этого не стоит. Прежде всего, сейчас в Штатах недостаточное количество ядерного оружия. Кроме того, если власти Америки решат использовать множество «Минитменов-3», то это может навредить самой стране.
- Размещение ядерного оружия в Калининграде, Минске, на Кубе. По мнению публициста Бориса Рожина, это приведёт к ситуации, похожей на Карибский кризис. А затем будут сформированы правила новой холодной войны.
Источник: Лайф