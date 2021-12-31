Какой военный ответ способна дать Россия Западу, если договор о гарантиях безопасности не будет подписан

В январе 2022 года представители США и РФ встретятся на переговорах о гарантиях безопасности три раза. Если же договориться не получится, то Россия может принять следующие меры.

Создание бесполётной зоны над Донбассом. Организовано будет подобное при помощи радиоэлектронной борьбы.

Отработка по позициям, с которых регулярно обстреливают жителей ДНР и ЛНР. В ответ на действия американцев, которые даже в процессе переговоров продолжают поставлять вооружение на Украину, обучать военных, придётся применить силовой метод. Так утверждает военный эксперт Алексей Леонков.