Какой язык считается самым старым в мире

Какой язык считается самым старым в миреВыяснили учёные
Известно, что сейчас люди на нашей планете говорят на более чем 7100 языков. Причём почти 40% из них - под угрозой исчезновения. Но какой язык можно назвать самым старым?
Вопрос о том, какой язык древнейший, можно назвать одновременно простым и сложным. Об этом говорит лингвист Дэнни Хибер. К сожалению, сейчас доказать существование единого праязыка, то есть возможного предка всех языков в мире, невозможно. По этой причине некоторые учёные-лингвисты считают, что древнейшим языком нужно называть первый письменный язык. Примеры подобных языков - шумерский и аккадский. Их возраст составляет как минимум 4600 лет. То же самое можно сказать о египетском языке. Археологи вообще сходятся во мнении относительно того, что эти три языка - самые древние письменные языки.
Если же говорить о древнейшем среди живых языков, то здесь тоже вариантов несколько. Например, иврит и арабский. Они относятся к афроазиатской языковой семье, которая насчитывает 20 тысяч лет.
Ещё один претендент - китайский язык. Вероятнее всего, он сформировался из прото-сино-тибетского языка примерно 4500 лет назад. Самое раннее китайское письменное свидетельство - это надписи на черепаховых панцирях и костях животных, которые были сделаны около 3300 лет назад.
Помимо этого, существует предположение, что самые старые языки - санскрит и тамильский. Причём некоторые лингвисты отмечают, что из них старше - как раз тамильский.