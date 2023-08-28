Какой язык считается самым старым в мире

Если же говорить о древнейшем среди живых языков, то здесь тоже вариантов несколько. Например, иврит и арабский. Они относятся к афроазиатской языковой семье, которая насчитывает 20 тысяч лет.

Ещё один претендент - китайский язык. Вероятнее всего, он сформировался из прото-сино-тибетского языка примерно 4500 лет назад. Самое раннее китайское письменное свидетельство - это надписи на черепаховых панцирях и костях животных, которые были сделаны около 3300 лет назад.

Помимо этого, существует предположение, что самые старые языки - санскрит и тамильский. Причём некоторые лингвисты отмечают, что из них старше - как раз тамильский.