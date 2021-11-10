Какой запах может оставлять комета

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Какой запах может оставлять кометаОбъясняет эксперт BBC Science Focus Magazine
Учёным удалось выяснить, какой химический состав может иметь комета. Подробнее - в материале издания BBC Science Focus Magazine.
Автор материала отмечает, что аппарат Европейского космического агентства Philae смог определить химические составляющие кометы 67Р/Чурюмова - Герасименко. Были обнаружены несколько компонентов, в том числе те, которые имеют характерный запах.
Среди таких компонентов - водяной пар без запаха, двуокись углерода, окись углерода. Обнаружились также следы ядовитых веществ: аммиака (пахнет как моча), диоксида серы (имеет запах горящей спички), цианистого водорода (напоминает по запаху миндаль), сероводород (пахнет как тухлые яйца).
Источник: BBC Science Focus Magazine