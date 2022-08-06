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Каков риск, что вас травмирует космический мусор

Уже стоит бояться?
Недавно в атмосферу Земли вошла неуправляемая китайская ракета « Чанчжэн-5», а на австралийскую ферму рухнул обломок ракеты SpaceX. По мере роста космической отрасли такие инциденты будут происходить всё чаще. Но каков риск, что космический мусор свалится конкретно на вас?
Каков риск, что вас травмирует космический мусор

Пока от космического мусора пострадал только один человек. Это была жительница Оклахомы в 1997 году. Осколок был размером с её ладонь и, предположительно, принадлежал ракете Delta II. Женщина подняла его, отнесла домой и сообщила властям на следующий день.

Существует много разных оценок вероятности попадания космического мусора в человека, но большинство из них недалеки от одного к 10 000. Это вероятность того, что любой человек будет ранен в любой точке мира. Однако вероятность того, что пострадает конкретный человек (например, вы), составляет и вовсе около одного на триллион.

Впрочем, можно снизить даже этот риск: все объекты, выведенные на околоземную орбиту, должны иметь план безопасного схода в безлюдную зону. Кроме того, можно создавать такие компоненты, которые будут полностью сгорать при повторном входе в атмосферу.

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