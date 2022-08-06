Каков риск, что вас травмирует космический мусор

Пока от космического мусора пострадал только один человек. Это была жительница Оклахомы в 1997 году. Осколок был размером с её ладонь и, предположительно, принадлежал ракете Delta II. Женщина подняла его, отнесла домой и сообщила властям на следующий день.

Существует много разных оценок вероятности попадания космического мусора в человека, но большинство из них недалеки от одного к 10 000. Это вероятность того, что любой человек будет ранен в любой точке мира. Однако вероятность того, что пострадает конкретный человек (например, вы), составляет и вовсе около одного на триллион.

Впрочем, можно снизить даже этот риск: все объекты, выведенные на околоземную орбиту, должны иметь план безопасного схода в безлюдную зону. Кроме того, можно создавать такие компоненты, которые будут полностью сгорать при повторном входе в атмосферу.