Какова была продолжительность жизни динозавров

18:59, 10 апреля 2023
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Какова была продолжительность жизни динозавровУ учёных есть предположения по этому поводу
Раньше считалось, что большинство динозавров были такими большими из-за того, что росли медленно и непрерывно в течение 100 лет и более. Но сегодня специалисты знают, что всё было совсем по-другому.
Фото: Mashable
Учёные полагают, что на самом деле динозавры обычно росли быстро и умирали молодыми. Согласно окаменелостям динозавров, Tyrannosaurus rex достигал своего взрослого размера в 16-22 года, а умирал он в возрасте от 27 до 33 лет.
Причём даже самые крупные хищники кархародонтозавры жили от 39 до 53 лет. По-видимому, и зауроподы с длинной шеей (самые крупные динозавры) достигали такого же возраста. Хотя некоторые из таких динозавров могли прожить и дольше - возможно, до 70 лет.