Какова вероятность, что человечество погибнет от космического мусора

Какова вероятность, что человечество погибнет от космического мусораОбъясняют учёные
В исследовании, опубликованном в Nature Astronomy, учёные оценили вероятность того, что падающие на Землю части ракет могут нанести какой-то ущерб планете в течение 10 лет. В действительности каждую минуту ежедневно на нас падают обломки. Мелкие частицы комет и астероидов проникают в атмосферу и незаметно оседают на поверхности нашей планеты. В год на Земле из-за этого образуется примерно 40 тысяч метрических тонн пыли.
Подобный космический мусор способен, например, вывести из строя или каким-то образом повредить космический аппарат. Такое недавно произошло с телескопом Джеймса Уэбба.
К счастью, огромные объекты (километрового размера) поверхности Земли достигают очень редко. Такое было, например, когда погибли динозавры.
В ходе нового исследования специалисты изучили, насколько опасно для людей попадание на Землю искусственного космического мусора, то есть обломков ракет, спутников и пр.
Исследователи выяснили, что есть хоть и небольшая, но значительная вероятность того, что в следующем десятилетии эти обломки вновь достигнут планеты. Правда, случится это, скорее всего, над южными широтами, а не над северными. В целом исследование показало, что вероятность падения тел ракет в широтах Джакарты в Индонезии, Дакки в Бангладеш или Лагоса в Нигерии где-то в три раза выше, чем в районе Нью-Йорка в США, Пекина в Китае, Москвы в России.
Кроме того, по словам специалистов, в среднем есть 10-процентная вероятность того, что из-за падения деталей ракет в течение следующих 10 лет могут пострадать люди.
При этом сегодня считается, что риск причинения вреда планете из-за обломков спутников совсем незначительный. Но чем больше появляется организаций, запускающих космические аппараты, тем больше аварий в космосе и на Земле будет происходить.