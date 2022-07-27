Какова вероятность, что человечество погибнет от космического мусора

В исследовании, опубликованном в Nature Astronomy, учёные оценили вероятность того, что падающие на Землю части ракет могут нанести какой-то ущерб планете в течение 10 лет. В действительности каждую минуту ежедневно на нас падают обломки. Мелкие частицы комет и астероидов проникают в атмосферу и незаметно оседают на поверхности нашей планеты. В год на Земле из-за этого образуется примерно 40 тысяч метрических тонн пыли.

Подобный космический мусор способен, например, вывести из строя или каким-то образом повредить космический аппарат. Такое недавно произошло с телескопом Джеймса Уэбба.

К счастью, огромные объекты (километрового размера) поверхности Земли достигают очень редко. Такое было, например, когда погибли динозавры.

В ходе нового исследования специалисты изучили, насколько опасно для людей попадание на Землю искусственного космического мусора, то есть обломков ракет, спутников и пр.