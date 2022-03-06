Какова вероятность, что люди - единственные разумные существа в космосе

По мнению преподавателя Школы физики и астрономии Сент-Эндрюсского университета Мартина Доминика, на вопрос о возможности существования пришельцев в космосе, есть два ответа. Первый из них - научный. Учёным на сегодня неизвестно, одни мы во Вселенной или нет. Ещё нет научных доказательств того или другого.

В то же время с философской точки зрения Вселенная имеет огромные масштабы. Поэтому вероятность найти планету, пригодную для жизни, и возможность развития там живых организмов - очень высокая.

Возникает некий парадокс. С одной стороны, свидетельств существования внеземной жизни сейчас нет. С другой же - возможность наличия такой жизни в космосе велика. Называется такое явление парадоксом Ферми.