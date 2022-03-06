Какова вероятность, что люди - единственные разумные существа в космосе

Какова вероятность, что люди - единственные разумные существа в космосеОбъясняет преподаватель Сент-Эндрюсского университета
По мнению преподавателя Школы физики и астрономии Сент-Эндрюсского университета Мартина Доминика, на вопрос о возможности существования пришельцев в космосе, есть два ответа. Первый из них - научный. Учёным на сегодня неизвестно, одни мы во Вселенной или нет. Ещё нет научных доказательств того или другого.
В то же время с философской точки зрения Вселенная имеет огромные масштабы. Поэтому вероятность найти планету, пригодную для жизни, и возможность развития там живых организмов - очень высокая.
Возникает некий парадокс. С одной стороны, свидетельств существования внеземной жизни сейчас нет. С другой же - возможность наличия такой жизни в космосе велика. Называется такое явление парадоксом Ферми.
Мартин Доминик отмечает, что у людей довольно ограниченные возможности в плане изучения окружающего мира, а сама Вселенная слишком велика. Также есть мнение, что инопланетяне должны были бы, если они существуют, сами начать контактировать с людьми. Почему этого ещё не произошло?
Одна из гипотез, связанных с этим, заключается в следующем. Считается, что любая цивилизация, которая будет достаточно развита для межзвёздных путешествий, уничтожит себя раньше, чем пришельцы выйдут с ней на связь.
Сейчас есть надежда, что в поиске планет с атмосферой, подобной земной, может помочь телескоп Джеймса Уэбба. Правда, по словам учёного Мартина Доминика, исследование атмосферы и геологии планеты мало что может сказать людям о вероятность жизни на этой планете. Проблема в том, что человечество слишком мало знает об условиях возникновения и развития жизни. Именно в этом направлении нужно развивать науку.