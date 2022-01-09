Какова вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй. Ответили в Роскосмосе

В «Роскосмосе» сообщили, что за 2021 год госкорпорация получила от Института прикладной математики 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете. Из них по астероиду (99942) «Апофис» были получены 339 позиционных измерений в 28 файлах. Благодаря этим данным удалось уточнить параметры орбитального движения астероида. Учёные пришли к выводу, что вероятность столкновения объекта с Землёй «очень и очень мала».

Также был обнаружен новый астероид 2021 UL17, сближающийся с Землёй. Он может опасно сблизиться с планетой в апреле 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%.