Каково это — умирать? Пережившие сердечно-лёгочную реанимацию поделились опытом

В исследовании приняли участие 567 мужчин и женщин, у которых остановилось сердцебиение во время госпитализации. Несмотря на немедленное лечение, менее 10% з них выздоровели в достаточной степени, чтобы их выписали из больницы.

Выжившие сообщили об уникальных осознанных переживаниях, касающихся смерти. По их словам, пациенты испытывали ощущение отделения от тела, наблюдение за событиями без боли или страданий, а также осмысленную оценку жизни, в том числе своих действий, намерений и мыслей по отношению к другим. Исследователи обнаружили, что эти переживания отличаются от галлюцинаций, бреда, иллюзий или снов.

Авторы исследования пришли к выводу, что, хотя наука на сегодняшний день не смогла полностью доказать реальность или значение посмертных переживаний пациентов, отрицать их невозможно.