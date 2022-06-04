Каково мыть голову в невесомости. Тайконавтка показала на видео

Видно, что женщина выдавливает шампунь из бутылки на голову, а затем втирает его в корни и наносит по всей длине. Всё это время волосы стоят на голове, ведь их не притягивает вниз никакой силой. Затем женщина берёт воду в пакете и начинает выдавливать её на голову. Можно заметить, как вода в виде капель разлетается по салону. В конце тайконавтка протирает волосы и надевает на голову шапочку. В общем, весь процесс очень далёк от привычного мытья головы.