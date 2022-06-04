Каково мыть голову в невесомости. Тайконавтка показала на видео

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Каково мыть голову в невесомости. Тайконавтка показала на видеоОчень неудобно
Первая женщина-космонавт Китая Ван Япин показала видео, снятое на орбитальной станции «Тяньгун». Оно позволяет понять, как же сложно мыть голову, если ты находишься в невесомости.
Видно, что женщина выдавливает шампунь из бутылки на голову, а затем втирает его в корни и наносит по всей длине. Всё это время волосы стоят на голове, ведь их не притягивает вниз никакой силой. Затем женщина берёт воду в пакете и начинает выдавливать её на голову. Можно заметить, как вода в виде капель разлетается по салону. В конце тайконавтка протирает волосы и надевает на голову шапочку. В общем, весь процесс очень далёк от привычного мытья головы.
В феврале Ван Япин исполнила, находясь на станции, музыкальную композицию на традиционном китайском инструменте гучжэн.