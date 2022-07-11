Каковы шансы, что неуправляемая космическая ракета упадёт на человека? Учёные рассчитали

По подсчётам учёных, будет существовать 10-процентный шанс стать жертвой неуправляемой ракеты (не военного назначения). Хотя это не очень большой риск, в некоторых частях мира угроза окажется значительно выше, чем в других. Так, Латинская Америка, Азия, Африка и Океания будут иметь дело с большей долей космического мусора, хоть они и не несут за него ответственности.

Учёные говорят, что можно избавиться от этого ненужного риска. При запуске ракеты, как правило, сбрасывают некоторый груз — ступени или части с пустыми топливными баками и двигателями, которые больше не нужны. Всё это, в принципе, можно управляемо отправить обратно на Землю. Но не все это делают, и некоторые части ракет всё ещё остаются заброшенными на орбите.

На сегодняшний день не было задокументировано случаев смерти от неуправляемой ракеты, повторно вошедшей в атмосферу. Но в 2020 году обломки китайской ракеты упали на две деревни в Кот-д'Ивуаре.