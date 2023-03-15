Каковы шансы провала первого запуска межпланетной ракеты Starship — отвечает Илон Маск

По словам предпринимателя, речь идёт примерно о 50% вероятности того, что всё пойдёт по плану. Соответствующее заявление миллиардер сделал в рамках конференции Morgan Stanley. Тогда же он отметил, что первый полёт Starship «не будет скучным» независимо от результата.

Напомним, что данная модель космического корабля SpaceX разрабатывается в первую очередь для доставки людей и грузов на Луну и Марс. И только потом с его помощью специалисты намерены выполнять прочие задачи в космосе.

Starship задуман как самая мощная ракета из когда-либо запущенных с Земли. Она способна обеспечить в 2,5 раза большую тягу при старте, чем тяжёлая ракета Saturn V.

Напомним, что первый запуск корабля намечен уже на I квартал текущего года. А это значит, что до полёта остаётся менее месяца.