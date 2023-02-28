Какую болезнь могут предсказать страшные сны в детстве

Болезнь Паркинсона обычно развивается в старшем возрасте, человек теряет способность двигаться и сохранять равновесие, его мучает тремор, а также он испытывает снижение когнитивных функций.

В 2022 году невролог из Бирмингемского университета заметил, что многие пациенты с болезнью Паркинсона страдали от частых ночных кошмаров за годы до постановки диагноза. Он решил проверить, когда именно у человека начинаются такие кошмары.

Учёный использовал обширный набор данных о жителях Англии, Шотландии и Уэльса. Почти 7000 детей он распределил на три группы: кому не снились страшные сны, кто видел кошмары время от времени и страдал от них регулярно.

Эти дети выросли, и исследователь изучил их данные в возрасте около 50 лет. Оказалось, что у тех, кто в детстве сообщал о частых кошмарах, риск развития болезни Паркинсона был на 640% выше. Также у них был на 76% повышен риск когнитивных нарушений.