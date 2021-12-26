Какую информацию можно «пробить» по россиянам через сливы у операторов

Сначала журналист решил узнать все оформленные на него номера. Он зашёл в салоны всех операторов и попросил по паспорту сделать справку об оформленных на него номерах. Все, кроме Tele2, выдали справку. Первый попросил написать заявление. Предполагается, что, возможно, поэтому «пробив» абонента Tele2 стоит дороже.

Затем в даркнете журналисты нашли сайт, где можно запросить «пробив». В итоге сделать это удалось для всех четырёх «больших» операторов связи. Данные сливают сотрудники компаний. При этом кто-то даже допускает глупые ошибки, и их можно рассекретить. Самым сложным оператором для «пробива» оказался Tele2. Услуги найти номер по данным паспорта тут вообще нет, но можно получить данные паспорта по номеру телефона. У МТС можно узнать и все номера, зарегистрированные на одного человека.

Что касается стоимости услуг, то на однотипный «пробив» «паспорт по номеру телефона» у всех четырёх операторов ушло 7600 рублей.