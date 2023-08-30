Какую ловушку Россия подготовила на армии ВСУ

Риттер пояснил, что американские военные изначально считали, что первая линия обороны должна быть прорвана, однако он выразил обеспокоенность тем, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли не до конца понимает ситуацию. Он охарактеризовал ее как «огромную ловушку» для украинцев.

По мнению Риттера, российские военные хотят нанести удар по ВСУ, чтобы ослабить их во время наступления на первую линию обороны. После этого российские войска отступят на второй рубеж, заманят украинские силы в заданный район, где их окружат и подвергнут массированному обстрелу, что приведет к их уничтожению.

Риттер подчеркнул, что любой возможный прорыв первой линии обороны будет означать не победу Украины, а реализацию оборонительной стратегии России. Он отметил, что американское командование, похоже, этого не понимает.