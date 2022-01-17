Какую военную технику Россия может ввести на Донбасс

Сейчас, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия пытается получить от НАТО подтверждение и гарантии того, что Украина не войдёт в состав этого блока. При этом если такие данные предоставлены не будут, то российская сторона также не сможет пообещать не размещать «наступательные вооружения на территории Украины». Но это вовсе не означает, как уточнили позже в Кремле, что РФ будет нападать на Украину.

Как отмечает военный эксперт Алексей Леонков, в случае возникновения военного конфликта и нападения Украины России всё равно придётся помогать Донбассу. Например, можно будет организовать бесполётную зону, где не смогут действовать беспилотники, можно применить средства радиоэлектронной борьбы, артиллерийские комплексы.