Какую желаемую зарплату вы должны назвать на собеседовании, чтобы получить работу

Какую желаемую зарплату вы должны назвать на собеседовании, чтобы получить работуОтвет на этот вопрос нашли учёные
На собеседовании вам вполне могут задать вопрос о сумме заработной платы, которая вас могла бы устроить. Какое число в этом случае стоит назвать, согласно науке?
Команда учёных в ходе недавнего исследования решила оценить, как влияют финансовые запросы кандидатов на вакантную должность на специалистов по подбору персонала. Для этого учёные провели несколько экспериментов. Приняли участие в этих экспериментах около 1000 человек, которые получили степень бакалавра или более высокую научную степень. Кроме того, среди добровольцев были и менеджеры по персоналу из Израиля, Англии и США.
По словам декана Школы предпринимательства Адельсона в Университете Рейхмана доктора Йосси Маарави, для того чтобы успешно пройти собеседование, кандидаты должны прийти на него подготовленными и заранее узнать, каков приемлемый диапазон зарплат соответствует должности, на которую они претендуют. Причём они должны заговорить о желаемой зарплате первыми и просить самую высокую зарплату, которая возможна в пределах этого диапазона.
Также исследование продемонстрировало, что чем выше зарплата, которую просил кандидат, тем меньше он нравился специалистам по подбору персонала. Особенно заметно это было среди тех, кто называл сумму, которая превышала диапазон.
Все результаты этого исследования были опубликованы в Journal of Vocational Behavior.