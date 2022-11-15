Какую желаемую зарплату вы должны назвать на собеседовании, чтобы получить работу

Команда учёных в ходе недавнего исследования решила оценить, как влияют финансовые запросы кандидатов на вакантную должность на специалистов по подбору персонала. Для этого учёные провели несколько экспериментов. Приняли участие в этих экспериментах около 1000 человек, которые получили степень бакалавра или более высокую научную степень. Кроме того, среди добровольцев были и менеджеры по персоналу из Израиля, Англии и США.

По словам декана Школы предпринимательства Адельсона в Университете Рейхмана доктора Йосси Маарави, для того чтобы успешно пройти собеседование, кандидаты должны прийти на него подготовленными и заранее узнать, каков приемлемый диапазон зарплат соответствует должности, на которую они претендуют. Причём они должны заговорить о желаемой зарплате первыми и просить самую высокую зарплату, которая возможна в пределах этого диапазона.