Наука и технологии
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«Калашников» анонсировал первое ружьё с подключением к смартфону
Представит его на форуме «Армия-2020»
Концерн «Калашников» анонсировал первое в России SMART-ружьё с подключением к смартфону и другим гаджетам. Оно получило название MP-155 Ultima.
Об этом «Калашников» сообщил в официальном сообществе во «ВКонтакте». Новое ружьё создано на базе гладкоствольного ружья МР-155. От оригинала его отличают дизайн и возможность синхронизации с гаджетами. Концерн поделился видеороликом с изображением ружья. Можно увидеть, что у MP-155 Ultima есть дисплей. Дополнительных подробностей об оружии «Калашников» не сообщил. Новинка будет представлена на форуме «Армия-2020».
Форум пройдёт в период с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».
Стоит отметить, что МР-155 в настоящее время выпускается в калибре 12/76 и 20/76.