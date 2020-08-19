«Калашников» анонсировал первое ружьё с подключением к смартфону

Об этом «Калашников» сообщил в официальном сообществе во «ВКонтакте». Новое ружьё создано на базе гладкоствольного ружья МР-155. От оригинала его отличают дизайн и возможность синхронизации с гаджетами. Концерн поделился видеороликом с изображением ружья. Можно увидеть, что у MP-155 Ultima есть дисплей. Дополнительных подробностей об оружии «Калашников» не сообщил. Новинка будет представлена на форуме «Армия-2020».