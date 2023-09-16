«Калашников» начал продажи умного ружья MP-155 Ultima

MP-155 Ultima оснащено магазином на 7 патронов, планками Пикатинни и слотами M-LOK для крепления аксессуаров - фонарей, коллиматоров и лазерных целеуказателей. Органы управления ружьем имеют улучшенную эргономику, а встроенный компьютер оснащен такими функциями, как таймер, счетчик выстрелов, секундомер, компас и возможность записи статистики.

Ружье прошло испытания и получило сертификат для продажи на территории России. Производство оригинального МР-155 ведется на Ижевском механическом заводе с 2012 года.

Ружье, первоначально представленное на форуме «Армия-2021», работает на базе ОС Android, прошедшим серьезную доработку специалистами. Он может подключаться к смартфону через Bluetooth и Wi-Fi.