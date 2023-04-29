«Калашников» начал производство противоосколочных одеял

Легкие одеяла подходят для защиты мест массового скопления людей, домов, автомобилей и отдельных людей в зонах боевых действий.

Одним из первых покупателей продукции стала компания из Белгорода, которая работает вблизи зоны военных действий. Поставка одеял запланирована на середину мая. Новый продукт имеет потенциал для широкого использования для обеспечения быстрой защиты школ, вокзалов, больниц и других подобных мест.

Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в результате использования нового автомата АК-12 в ходе спецоперации на Украине, к этому оружию вырос интерес за рубежом.