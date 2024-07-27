Опубликовано 27 июля 2024, 19:30
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«Калашников» оценил эффективность российских ракет «Вихрь»Что в них особенного
Концерн «Калашников» оценил эффективность управляемых ракет «Вихрь», которыми оснащены боевые вертолеты Ка-52, в ходе СВО, пишет Лента.ру. По данным концерна, ракеты «Вихрь» продемонстрировали высокую эффективность, что делает их востребованными в зоне конфликта.
Руководство «Калашников» подчеркнуло высокую эффективность ракеты и ее значительную востребованность. Они также отметили ее значительный потенциал для модернизации и усовершенствования, над чем компания активно работает.
Ракеты «Вихрь», изначально предназначенные для борьбы с бронетехникой и среднескоростными воздушными целями, также использовались для поражения укреплений и огневых точек противника в ходе СВО. Ракеты управляются лазерным лучом и несут тандемную кумулятивно-осколочную боеголовку. Дальность стрельбы составляет до десяти километров.