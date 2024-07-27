«Калашников» оценил эффективность российских ракет «Вихрь»

Руководство «Калашников» подчеркнуло высокую эффективность ракеты и ее значительную востребованность. Они также отметили ее значительный потенциал для модернизации и усовершенствования, над чем компания активно работает.

Ракеты «Вихрь», изначально предназначенные для борьбы с бронетехникой и среднескоростными воздушными целями, также использовались для поражения укреплений и огневых точек противника в ходе СВО. Ракеты управляются лазерным лучом и несут тандемную кумулятивно-осколочную боеголовку. Дальность стрельбы составляет до десяти километров.